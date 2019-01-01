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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1992Салдинское (Салда Прокопьевская и при ней выселок Постников), сел.при р. Салде.26135153847Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Перевоз чрез р. Салду.
1993Рублевское, сел.при р. Салде.2613638131132Перевоз чрез р. Салду.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
302. Салдинское (Салда Прокопьевская и выс. Постников), село бывшее государственное, при реке Салде, дворов 16, жителей 124, волостное правление (уездный город в 26 верст Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Салдинско-Дублевск. 6042562678954283530085843[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
41) село Салдинское (Рублевское), на р. Салде, церк., двух-клас. уч., библ., вол. правл., земск. станц., фельдш. и ветер. пунктыСалдинское общество63163181Бывшие государственныеПравославныеРусские26—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Верхотурский район , Прокопьевский сельсовет (бывший Прокопьево-Салдинский)
19. Прокопьевская Салда (Салдинское, Рублевское), с. 106162214376русские375татары1Красногорскойр. Салда28ст. Верхотурье3428282828тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
92967Прокопьевская Салдасело58°42'с.ш.61°06'в.д.O-41-039
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65709000346с Прокопьевская Салдасело