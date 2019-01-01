село Прокопьевская Салда, Верхотурский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Прокопьевская Салда

Верхотурский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1992Салдинское (Салда Прокопьевская и при ней выселок Постников), сел.при р. Салде.26135153847Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Перевоз чрез р. Салду.
1993Рублевское, сел.при р. Салде.2613638131132Перевоз чрез р. Салду.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Красногорская волость
302. Салдинское (Салда Прокопьевская и выс. Постников), село бывшее государственное, при реке Салде, дворов 16, жителей 124, волостное правление (уездный город в 26 верст Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Красногорская волость
село Салдинско-Дублевск. 6042562678954283530085843[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Красногорская волость
41) село Салдинское (Рублевское), на р. Салде, церк., двух-клас. уч., библ., вол. правл., земск. станц., фельдш. и ветер. пунктыСалдинское общество63163181Бывшие государственныеПравославныеРусские26

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Верхотурский район , Прокопьевский сельсовет (бывший Прокопьево-Салдинский)
19. Прокопьевская Салда (Салдинское, Рублевское), с. 106162214376русские375татары1Красногорскойр. Салда28ст. Верхотурье3428282828тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Верхотурский район
92967Прокопьевская Салдасело58°42'с.ш.61°06'в.д.O-41-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхотурский
65709000346с Прокопьевская Салдасело

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