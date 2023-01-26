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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Макеевой, Козьмодемьяновской волости, Кромского уезда получить часть железнодорожного в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2361Макеева (Макеевка, Мячкова), д. каз.при р. Оке.2415207678738Маслобоень 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
652. Макеева, деревня бывшая государственная, при реке Оке, дворов 255, жителей 1581
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Макеево (деревня)9Зиновьево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63188Макееводеревня52°32'с.ш.35°58'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54625422126д Макееводеревня