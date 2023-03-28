село Дубровичи, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дубровичи

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
264Дубровичи, с. вл.при рч. Эрастовке.108425012051242Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Дубровичи32Софья Фед. Попова27160

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Шумошинская волость
108. Дубровичи, село бывшее владельческое, при озере Речном, дворов 418, жителей 2477, церковь православная, 2 часовни, лавка, 3 постоялых двора

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Шумошская волость
Дубровичи село6796при речке Ерастовке56119481992394012128ШумошьЦер. дер., зем. шк. см., и 2-я цер.-шк. см., ветр. мел., каз. вин. лав., крахм. зав., разраб. торфа
Ветрян. мельн. кр. Харитонова при с. Дубрович6825при речке Ерастовке23512128Шумошь
Ветрян. мельн. кр. Федорова при с. Дубрович6826при речке Ерастовке11212128Шумошь
Дубровический картофельно терочный завод крест. Михаила Никитина Назарова6827при речке Ерастовке21312128Шумошь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
464Дубровичисело54°39'с.ш.39°56'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Дубровическое сельское поселение
61634427101с Дубровичисело

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