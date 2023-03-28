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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
264Дубровичи, с. вл.при рч. Эрастовке.108425012051242Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Дубровичи32Софья Фед. Попова271—60
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
108. Дубровичи, село бывшее владельческое, при озере Речном, дворов 418, жителей 2477, церковь православная, 2 часовни, лавка, 3 постоялых двора
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дубровичи село6796при речке Ерастовке56119481992394012128ШумошьЦер. дер., зем. шк. см., и 2-я цер.-шк. см., ветр. мел., каз. вин. лав., крахм. зав., разраб. торфа
Ветрян. мельн. кр. Харитонова при с. Дубрович6825при речке Ерастовке—23512128Шумошь
Ветрян. мельн. кр. Федорова при с. Дубрович6826при речке Ерастовке—11212128Шумошь
Дубровический картофельно терочный завод крест. Михаила Никитина Назарова6827при речке Ерастовке—21312128Шумошь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
464Дубровичисело54°39'с.ш.39°56'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634427101с Дубровичисело