деревня Красное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Красное

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении помещиц Волковых крестьянами д. Красной Попадьинской вол. Вологодского уезда. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Переписка о выкупе крестьянами Вологодского уезда Попадьинской вол. д. Красной надельной земли. 1885 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 5177.
Дело об имуществе крестьянки дер. Красного Попадьинской волости Вологодского уезда Соловьевой. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Дело 14 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Ербуговской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1707Красное, д. вл.при колодцах.213772026

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Попадьинская волость
2721КрасноеТрофимовское.Благовещенский Ербуговскийбывшие помещичьи251091819
28КрасноеТрофимовское.Благовещенский Ербуговскийбывшие помещичьи25106610
29КрасноеТрофимовское.Благовещенский Ербуговскийбывшие помещичьи251051014

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Тошне-Емская волость
Красное2852133деревняРусские21454994

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Пудежский сельсовет
Красное 1047деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2121

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247366Красноедеревня59°06'с.ш.39°34'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение
19620464196д Красноедеревня

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