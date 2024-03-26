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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении помещиц Волковых крестьянами д. Красной Попадьинской вол. Вологодского уезда. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Переписка о выкупе крестьянами Вологодского уезда Попадьинской вол. д. Красной надельной земли. 1885 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 5177.
Дело об имуществе крестьянки дер. Красного Попадьинской волости Вологодского уезда Соловьевой. 1905–1906 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 2. Дело 14 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Ербуговской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1707Красное, д. вл.при колодцах.213772026
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2721КрасноеТрофимовское.Благовещенский Ербуговскийбывшие помещичьи251091819
28—КрасноеТрофимовское.Благовещенский Ербуговскийбывшие помещичьи25106610
29—КрасноеТрофимовское.Благовещенский Ербуговскийбывшие помещичьи251051014
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Красное2852133деревняРусские21454994
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Красное 1047деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.2121
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247366Красноедеревня59°06'с.ш.39°34'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620464196д Красноедеревня