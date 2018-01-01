село Юловая Маза, Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Юловая Маза

Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
914Юловская Маза, с. удел.при рч. Мазе.375122810201247Церковь православная 1. Училище. Мельниц 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Юловская волость
467. Юловская Маза, село бывшее удельное, при речке Мазе, дворов 424, жителей 2569, волостное правление (уездный город в 37 верстах), лвки, водяная мельница, 2 ярмарки, б Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Вольский уезд, Юловская волость
село Юловская-Маза13611239341386357837497327сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Вольский район
52616Юловая Мазасело52°21'с.ш.47°28'в.д.N-38-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Вольский муниципальный район, Белогорновское сельское поселение
63611410111с Юловая Мазасело

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