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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План ярусного лиманного орошения земель села Алтаты, Осиново-Гайской волости Новоузенского уезда. Масштаб 200 саженей. 1911 г. // Российский государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1914Алтата, д. каз.при рч. Алтате.964027010051070Мечетей магометанских 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1146. Алтата, деревня бывшая государственная, при речке Алтате, дворов 350, жителей 2307, 5 мечетей, 5 школ, 2 лавки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Алтата. Б. госуд. Татары. Магомет.5610Р. Алтата273212100—62025072497
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44558Алтатасело51°06'с.ш.48°44'в.д.M-39-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63613460106с Алтатасело