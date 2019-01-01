село Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Алтата

Дергачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
План ярусного лиманного орошения земель села Алтаты, Осиново-Гайской волости Новоузенского уезда. Масштаб 200 саженей. 1911 г. // Российский государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1914Алтата, д. каз.при рч. Алтате.964027010051070Мечетей магометанских 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
1146. Алтата, деревня бывшая государственная, при речке Алтате, дворов 350, жителей 2307, 5 мечетей, 5 школ, 2 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
Д. Алтата. Б. госуд. Татары. Магомет.5610Р. Алтата27321210062025072497

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Дергачевский район
44558Алтатасело51°06'с.ш.48°44'в.д.M-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Дергачевский муниципальный район, Орошаемое сельское поселение
63613460106с Алтатасело

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