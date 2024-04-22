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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1989Хатькова (Хотьково), с. вл.при колодцах.402054251263Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
592. Хотьково (Башкирево), село бывшее владельческое, дворов 126, жителей 1005, церковь православная, лавка, торжок 29-го июля и 21-го дек.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Хотьково (село)12Станция Шахово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64065Хотьковосело52°54'с.ш.35°23'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54659416101с Хотьковосело