село Лески, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Лески

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
37Лески, с. вл.при прудах.231253272274Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Лесок1Кн. Елис. Ник. Волконская. Юр. и Над. Иван. Азаровы-Храповы1752438

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Якимовская волость
117. Лески, село бывшее владельческое, дворов 75, жителей 552, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Екимовская волость
Лески г. г. Волконского и Наумова с.6423при реке Павловке13042243085226268СтафурловоЦер. дер., цер.-пр. шк. см., кожевн. и плотн.
Лески Наумова хуторъ642422427278Стафурлово
Лески Берже влад. усадьба6425при реке Павловке22426268Стафурлово
Лески Берже водян. мельница6426при реке Павловке35826½26½8СтафурловоВодян. мельница

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