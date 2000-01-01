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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
37Лески, с. вл.при прудах.231253272274Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Лесок1Кн. Елис. Ник. Волконская. Юр. и Над. Иван. Азаровы-Храповы1752438
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
117. Лески, село бывшее владельческое, дворов 75, жителей 552, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Лески г. г. Волконского и Наумова с.6423при реке Павловке13042243085226268СтафурловоЦер. дер., цер.-пр. шк. см., кожевн. и плотн.
Лески Наумова хуторъ6424—22427278Стафурлово
Лески Берже влад. усадьба6425при реке Павловке—22426268Стафурлово
Лески Берже водян. мельница6426при реке Павловке—35826½26½8СтафурловоВодян. мельница