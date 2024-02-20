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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1285Милюкова (Старая Биккулова), д. каз.при р. Бузулуке.844565299266Мечеть магометанская 1. Приходское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
627. Мулюково (Ст. Викулова), деревня бывшая государственная, при речке Бузулуке, дворов 124, жителей 684, 2 мечети, 2 водяные мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Мулюково (Стар.- Бикулово тож) Б. госуд. Татары. Магом.3061—2339014199598602
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75033Мулюковосело52°06'с.ш.52°44'в.д.N-39-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53652422111с Мулюковосело