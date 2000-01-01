деревня Кинзебаева, деревня Кинзебаева, Араслановская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906) — Familio

Кинзебаева

Араслановская волость, Стерлитамакский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2676Кинзебаева, деревня.при рч. Нугуше.935435136127Б. — Мечеть 1. Пчеловодство, делание дуг, ободьев, колес, лесной промысел.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Араслановская волость
1366. Кинзябаева, деревня бывшая государственная, при речке Нугуше, дворов 39, жителей 331, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Араслановская волость
12Кинзебаева, д. на р. Нугуше, х.-з. маг., мечеть743060132114Лесной промысел
13Кинзебаевский (Калегановский) х., на р. Нугуше, дегтяр. зав.743061922Лесной промысел
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