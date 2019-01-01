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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
210Ивановка (Кутайсово), с. вл.при прудах.557143732709Церковь православная 1. Конный завод.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Ивановское с деревнями: Анновка и Марьина48Их Императорския Высочества Князя Романовские, Герцоги Лейхтенбергские97195209
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
70. Ивановка (Кутайсово), село бывшее владельческое, дворов 165, жителей 1516, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, конск. з.
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Ивановка«Ржаксин.» п.-т. отд.7312
село Ивановка«Сампурское» п.-т. от.557
деревня Ивановка«Сатинское» п.-т. отделение5518
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ивановка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64590Ивановкасело52°15'41°35'N-37-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68632430101с Ивановкасело