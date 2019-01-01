село Ивановка, село Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
210Ивановка (Кутайсово), с. вл.при прудах.557143732709Церковь православная 1. Конный завод.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Ивановское с деревнями: Анновка и Марьина48Их Императорския Высочества Князя Романовские, Герцоги Лейхтенбергские97195209

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Ивановская волость
70. Ивановка (Кутайсово), село бывшее владельческое, дворов 165, жителей 1516, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, конск. з.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Верхоценская волость
деревня Ивановка«Ржаксин.» п.-т. отд.7312
Тамбовский уезд, Ивановская волость
село Ивановка«Сампурское» п.-т. от.557
Тамбовский уезд, Периксино-Гаритовская волость
деревня Ивановка«Сатинское» п.-т. отделение5518

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Ивановская волость
село Ивановка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сампурский район
64590Ивановкасело52°15'41°35'N-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сампурский муниципальный район, Сельское поселение Ивановский сельсовет
68632430101с Ивановкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close