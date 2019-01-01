рабочий посёлок Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верх-Нейвинский

Верх-Нейвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2207Верхнейвинский, зав.при р. Нейве.984464417741933Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Нейвинская волость
426. Верх-Нейвинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 653, жителей 2808, волостное правление (уездный город в 98 верстах), 2 церкви прав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Нейвинская волость
село Верх-Нейвинский завод 9924659395326302658528811

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Верх-Нейвинская волость
1) з. Верх-Нейвинсккий, на р. Нейве, образующей при селении громаднейший пруд, сливающийся с озером Таватуем. Завод построен в 1762 г. Демидовым, которым в 1769 году был Показать все Верх-Нейвинское общество101326712640Бывшие помещичьиПрав., единов. и раскольн.Русские 60

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
487372Верх-Нейвинскийпгт57°16'с.ш.60°09'в.д.O-41-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верх-Нейвинский
65761000051рп Верх-Нейвинскийрабочий поселок

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