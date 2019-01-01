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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2207Верхнейвинский, зав.при р. Нейве.984464417741933Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
426. Верх-Нейвинский завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве, дворов 653, жителей 2808, волостное правление (уездный город в 98 верстах), 2 церкви прав Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Верх-Нейвинский завод 9924659395326302658528811
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Верх-Нейвинсккий, на р. Нейве, образующей при селении громаднейший пруд, сливающийся с озером Таватуем. Завод построен в 1762 г. Демидовым, которым в 1769 году был Показать все Верх-Нейвинское общество101326712640Бывшие помещичьиПрав., единов. и раскольн.Русские 60—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
487372Верх-Нейвинскийпгт57°16'с.ш.60°09'в.д.O-41-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65761000051рп Верх-Нейвинскийрабочий поселок