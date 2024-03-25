село Александро-Невский Завод, село Александро-Невский Завод, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Александро-Невский Завод

Куйтунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Куйтунская волость
111Александро-Невский винокуренный завод в.крестьяне155
111Александро-Невский винокуренный завод в.поселенцы222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Куйтунский район
120967Александро-Невский Заводсело54°35'101°16'N-47-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Куйтунский муниципальный район, Алкинское сельское поселение
25622404111с Александро-Невский Заводсело
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