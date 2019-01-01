село Занино-Починки, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Занино-Починки

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1461Занины Починки, с. каз.при прудах и колодце.4040141515556Церковь православная 1. Ярмарка. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Занинская волость
546. Занины Починки, село бывшее государственное, при речке Увезе, дворов 143, жителей 1171, волостное правление, (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Занинская волость
село Занины Починки95117227111737494350921003531

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Занинская волость
Занины Починки село2242при р. Увязе199772667143911640волостн. правл.Церк. дер., зем. шк. см., зав. син. отх. зан., ярм. 24 июня, 8 сен., зем. стан. воен.-конск. сбор. пун. каз. вин. л. баз. еж., бол., вет. пунк., уряд., вр., фел., пов. ба Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
2391Занино-Починкисело54°36'с.ш.41°16'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Занино-Починковское сельское поселение
61658445101с Занино-Починкисело

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