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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1461Занины Починки, с. каз.при прудах и колодце.4040141515556Церковь православная 1. Ярмарка. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
546. Занины Починки, село бывшее государственное, при речке Увезе, дворов 143, жителей 1171, волостное правление, (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Занины Починки95117227111737494350921003531
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Занины Починки село2242при р. Увязе199772667143911640—волостн. правл.Церк. дер., зем. шк. см., зав. син. отх. зан., ярм. 24 июня, 8 сен., зем. стан. воен.-конск. сбор. пун. каз. вин. л. баз. еж., бол., вет. пунк., уряд., вр., фел., пов. ба Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2391Занино-Починкисело54°36'с.ш.41°16'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658445101с Занино-Починкисело