село Урожайное, село Урожайное, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Урожайное

Левокумский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
385Село Урожайное (Терновка тож).на р. Куме.6242211791031великороссыправославныеЦерковь 1, хлеб. общест. магазин 1, питейных домов 7, маслобоен 3, лавок 6. Ярмарка одна. Еженедельно базар.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Новогригорьевский уезд, Урожайнинская волость
село Урожайное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Левокумский район
88129Урожайноесело44°47'44°56'L-38-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Левокумский муниципальный район, Сельское поселение cело Урожайное
7636422101с Урожайное#Н/Д
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