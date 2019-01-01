село Ункосово, Чучковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ункосово

Чучковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3062Ункосово, с, вл.при пруде и колодцах.2929158489490Церковь православная 1. Больница с аптекою. Ярмарок 2. Базары. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ункосовская волость
1267. Ункосово, село бывшее владельческое, при речке Алешне, дворов 162, жителей 1003, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ункосовская волость
село Ункосово 327143114750245024294879[...]

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Ункосовская волость
село Ункосово«Чучковское» п.-т. отд. Сапожков. у. Рязан. губ.297

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Чучковский район
1360Ункосовосело54°15'с.ш.41°34'в.д.N-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Чучковский муниципальный район, Ункосовское сельское поселение
61653450136с Ункосовосело

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