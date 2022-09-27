село Змагайловка, село Змагайловка, Леськовская волость, Черкасский уезд (на 1900) — Familio

Змагайловка

Леськовская волость, Черкасский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Цесарскослободская волость
1440. Змагайловка, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 213, жителей 1448, церковь православная, 3 питейных дома, 8 ветряных мельниц, 2 сукновлн.

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Леськовская волость
Змагайловка село.
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