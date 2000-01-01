город Каменка-Днепровская — Familio

Каменка-Днепровская

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1025Малан Знаменка (Каменка), с. каз.при р. Конке.105станов. кварт.50013461425Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом. Ярмарок 4. Еженедельные базары. Лесная пристань. Салотопенных заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Каменская волость
345. Малая Знаменка (Каменка), село бывшее государственное, при Белозерском лимане, дворов 803, жителей 4411, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Каменская волость
село Каменка6487160044589173291731634645441

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9142Кам'янка-Дніпровськамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Кам'янсько-Дніпровськийміськрада Кам`янсько-Дніпровська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.