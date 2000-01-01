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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1025Малан Знаменка (Каменка), с. каз.при р. Конке.105станов. кварт.50013461425Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом. Ярмарок 4. Еженедельные базары. Лесная пристань. Салотопенных заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
345. Малая Знаменка (Каменка), село бывшее государственное, при Белозерском лимане, дворов 803, жителей 4411, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Каменка6487160044589173291731634645441
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9142Кам'янка-Дніпровськамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Кам'янсько-Дніпровськийміськрада Кам`янсько-Дніпровська