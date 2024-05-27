село Савельевка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Савельевка

Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1527Савельевка (Перелаз), с. каз.при рч. Сакмыковке.5030157631590Церковь православная 1.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Корнеевская волость
С. Савельевка. Б. госуд. Рус. Прав. 4388Р. Сакма215501535211591172

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснопартизанский район
43824Савельевкасело51°42'с.ш.48°32'в.д.M-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснопартизанский муниципальный район, Горновское городское поселение
63624151111с Савельевкасело

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