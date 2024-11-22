деревня Горбенцово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Горбенцово

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Линькова деревни Горбунцово Погореловской волости Тотемского уезда за отказ продавать масло по установленным ценам. 1914–1915 гг. / Показать все
Дело о заключении под стражу состоящих под надзором полиции в деревне Горбецово Погореловской волости Тотемского уезда германских подданных И. Гючева и П. Браэра за разго Показать все
Дело о заключении под стражу состоящего под надзором полиции в деревне Горбенцево Погореловской волости Тотемского уезда германского подданного Юнге за грубое отношение к Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Г. Гауге за самовольную отлучку из деревни Горбенцево Погореловской волости Тотемского уезда. 1916 г. // Гос. архив Во Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Г. Крюммеля за самовольную отлучку из деревни Горбенцево Погореловской волости Тотемского уезда. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 347, 384, 403. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8774Горбенцово, д. каз.при колодцах.50½½186070

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Погореловская волость
1375. Горбенцова, деревня бывшая государственная, дворов 22, жителей 134, 2 лавки, постоялый двор

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Погореловская волость
33ГорбенцовоПогореловск.Спасо-Преображенскийбывшие государственные5023186110

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Тиксненская волость
Горбенцево12285деревняРусские4493126219

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Погореловский сельсовет
Горбенцево 4983деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 183 км. Летнее: —.4044

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
227884Горбенцеводеревня59°43'с.ш.42°04'в.д.O-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Погореловское сельское поселение
19646448116д Горбенцоводеревня

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