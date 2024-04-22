село Мошняги, село Мошняги, Одеська область (на 2018) — Familio

Мошняги

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Мошнягская волость
244. Мошняги (Еленовка), село бывшее владельческое, при реке Кодыме, дворов 326, жителей 1747, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православных, шко Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Мошнягская волость
Мошняги (Еленовка)52024648-

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Балтский уезд, Мошнягская волость
село Мошняги

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16635Мошнягиселор-н БалтськийБалтська міська об'єднана територіальна громада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close