село Тюйное Озеро, село Тюйное Озеро, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тюйное Озеро

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Алмазовская волость
978. Тюйноозерск, деревня бывшая государственная, при речке Атере и Озере, дворов 101, жителей 443, часовня, постоялый двор, 2 лвки.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Алмазская волость
3) с. Тюйно-Озеро, на р. Атере, церк., церк.-прих. шк., зем. станц., распл.Тюйно-Озерское общество107220260Бывшие государственныеПравославныеРусские12018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
348319Тюйное Озеросело56°16'00"56°40'00"O-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Биявашское сельское поселение
57636410146с Тюйное Озеросело
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