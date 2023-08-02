агрогородок Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Святая Воля

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Святовольская волость
648. Святая Воля, местечко бывшее владельческое, дворов 44, жителей 448, волостное правление, церковь православная, еврейская школа, школа. В 1 версте — ус. Планта, винок Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Пинский уезд, Святовольская волость
местечко Святая-Воля149497311642127792590536963

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Святовольская волость
Воля Святая, мест.643114424660

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивацевичский район, Святовольский сельсовет
д Святая Воля440

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Святовольский сельсовет
аг. Святая Воля249

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