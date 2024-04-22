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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4411Василёвка (Васильевка), с. вл.при р. Хороле.2835151438447Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Беляки и Васильевка и д. Толстая и Николаевка42Наследн. Вас. Родзянки1315—458
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1034. Васильевка, село бывшее владельческое, при речке Хороле, дворов 165, жителей 1013, церковь православная, питейный дом, лавка, 3 ярм. — 25 мар., 20 июля, 22 окт., кз Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
19.0Васильевка селоВасильевское крестьян собственников7251891849273415450865
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19287Василівкаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Василівська