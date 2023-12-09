село Дарище, село Дарище, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дарище

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земельного участка из имения помещика поручика Николая Михайловича Хлюстина крестьянами с. Дарищи Дарищенской вол. Ефремовского у. 1883–1884 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2037Дарищи, с. вл. и каз.при прудах и колодце.405575341361Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Ефремовский уезд
С. Дарищи64Княжна Алекс. Дмит. Горчакова159232

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Дарищенская волость
529. Дарищи, село бывшее владельческое, дворов 90, жителей 650, церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Дарищинская волость
село Дарищи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
62897Дарищесело52°58'с.ш.37°43'в.д.N-37-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Глебовское сельское поселение
54639404116с Дарищесело
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