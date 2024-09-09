деревня Гора, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Гора

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9917Селянина Гора, д. каз.при руч. Кочурном.8013732129114

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Куракинская волость
2828Селянина гораСяменжевское.Покровскийбывшие государственные70475192200

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Середиевский сельсовет
Гора (мол. проп. п.,торг. зав.,кх.)4659деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.Зимнее: 163 км. Летнее: —.8788

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
34395Горадеревня60°02'с.ш.41°43'в.д.P-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418253д Горадеревня

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