село Ачикулак, село Ачикулак, Нефтекумский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Ачикулак

Нефтекумский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Приставство Ачикулак - Джембулуковских Эдисанских и Эдишкульских народов
624Ставка Ачикулак и поселенный при ней Аул Шалаш.на балке Ачикулакь.244953великороссы, грузины, армяне, татарыправославные, армяно-григориане, магометанеМестопребывание пристава. Народное училище 1, постоялый дворь 1, баня 1, мечеть 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Нефтекумский район
87970Ачикулаксело44°33'44°50'L-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Нефтекумский
7725000196с Ачикулак#Н/Д
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