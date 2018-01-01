посёлок Беленький, Саратовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Беленький

Саратовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
19Белинькие (Белинка), хут. мещ. на город. земле.при р. Волге.345483319

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Саратовский район
257981Беленькийпосёлок51°21'с.ш.45°50'в.д.M-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Саратовский муниципальный район, Сельское поселение Красный Текстильщик
63643450106п Беленькийпоселок

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