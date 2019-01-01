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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Боровичский уезд
Сц. Яковлевское, Усадище, Семенцово и Д. Лыкомина, Сифонтова, Пирос и Ефремова31Пав. Сем. Мякинин95829
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
254. Пирусь (Почерье), село бывшее владельческое, при озере Пирусе и р. Валдайке, дворов 27, жителей 143, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь правос Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Пирус41149982142612341356259059
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
30Пирус (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Пирусского182526356129+см.земледелиерыболовство торговляВорович.- Валдайский тракт.озеро Пирус и река Валдайка.Школа, волостное правление, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, винная лавка, ярмарка 29 июня, 8 сентября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
313888Пируссдеревня58°09'00"33°50'00"O-36-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49606458246д Пируссдеревня