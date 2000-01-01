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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3261Малые Лупяжи (Куварзино), д. вл. и каз.при колодцах.3524176774
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Большие и Малые Лупежи27Наследн. Духанины101721
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Малые Лупяжи, Куварзино тож дер.860226858517060412ГородноеЛесные работы