деревня Малые Лупяжи, Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Малые Лупяжи

Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3261Малые Лупяжи (Куварзино), д. вл. и каз.при колодцах.3524176774

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Большие и Малые Лупежи27Наследн. Духанины101721

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Веретьинская волость
Малые Лупяжи, Куварзино тож дер.860226858517060412ГородноеЛесные работы

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