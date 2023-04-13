город Цхинвал, Город Цхинвал (на 2015) — Familio

Цхинвал

Город Цхинвал (на 2015)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Сталинири, ცხინვალი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область
город Цхинвали2208401

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Город Цхинвал
Город Цхинвал304321401716415

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