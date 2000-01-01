село Локно, село Локно, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Локно

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
575Локна, с. вл.при рч. Нугре.1810125494501Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
150. Локна (Локно, Никольское), село бывшее владельческое, при реке Нугре, дворов 142, жителей 848, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
Локно (село)18Город Болхов

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Болховский уезд, Локонская волость
село Локна

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
63728Локносело53°20'с.ш.35°48'в.д.N-36-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Знаменское сельское поселение
54620412111с Локносело
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