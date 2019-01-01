село Лаврово, село Лаврово, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Лаврово

Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
327Лаврово, с. вл.при верховье рч. Плоскуши.602598404363Церковь православная 1. Завод конный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Лавровская волость
103. Лаврово, село бывшее владельческое, при реке Плоскуше, дворов 110, жителей 907, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, школа, 3 лавк Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Лавровская волость
село Лаврово«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.5710
деревня Рыдовка Лавровские Выселки«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.6417

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Лавровская волость
село Лавровка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мордовский район
64610Лавровосело52°21'40°57'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мордовский муниципальный район, Сельское поселение Лавровский сельсовет
68614430101с Лавровосело
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