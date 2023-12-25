село Полдневая, Полевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Полдневая

Полевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2311Полдневское, сел.при р. Полдневой.7464282888997Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Полдневская волость
521. Полдненское, село бывшее государственное, при реках Полдневой и Чусовой, дворов 240, жителей 1846, волостное правление (уездный город в 74 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Полдневская волость
село Полдневское125417081353104911172166[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Полдневская волость
1) с. Полдневское, на р. Полдневой, пр. церк., зем. шк., церк.-прих. шк., библ., поп. о нар. трезв., вол. пр., зем. ст., ст. Перм. ж. д., еженед. баз. по субботам, ярмарк Показать все Полдневское общество53315591526Сельские работникиПравославныеРусские65

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Полевской
51713Полдневаясело56°18'с.ш.60°17'в.д.O-41-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Полевской
65754000166с Полдневаясело

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