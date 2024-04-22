село Александровка, село Александровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Александровка

Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
295Александровка (Сурский выселок, Шутовка, Нескучное, Михайловка), с. вл.при рч. Тешняре.453550177177Церковь православная 1. Фабрика суконная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Бартеневская волость
84. Никольский Сурский Хутор (Александровка, Литвиново, Нескучное, Шутовка), село бывшее владельческое, при речке Тешняре, дворов 62, жителей 449, церковь православная, п Показать все
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