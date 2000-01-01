улус Елей, Бийский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Елей

Бийский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
улус
Варианты названий
Чилей,Елейский
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Алтайского края

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Нижне-Кумандинская волость
9Аилы Елей612712849

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Бийский округ, Старо-Бардинский район, Елейский сельсовет
Елей, с.-сов., шк. 112878селор. Бия 1834159404434838Русские89892828

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