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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документ, 30.11.1922 г. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2192Починок, дер.при рч. Починке.6714122290338Церквей православных 2. Волостное правление. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
398. Починок, село бывшее владельческое, при речке Починке, дворов 101, жителей 654, 2 церкви православных, часовня, почтовая станция, 2 постоялых двора
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) д. Починок, на р. Починке, зем. шк., распл.Починское общество198530551Бывшие горнозаводскиеПравославные Русские 6814
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16581Починокдеревня57°04'с.ш.59°57'в.д.O-40-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65752000116д Починокдеревня