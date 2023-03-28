деревня Починок, Новоуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Починок

Новоуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Документ, 30.11.1922 г. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2192Починок, дер.при рч. Починке.6714122290338Церквей православных 2. Волостное правление. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
398. Починок, село бывшее владельческое, при речке Починке, дворов 101, жителей 654, 2 церкви православных, часовня, почтовая станция, 2 постоялых двора

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Билимбаевская волость
8) д. Починок, на р. Починке, зем. шк., распл.Починское общество198530551Бывшие горнозаводскиеПравославные Русские 6814

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, зато Новоуральск
16581Починокдеревня57°04'с.ш.59°57'в.д.O-40-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Новоуральский
65752000116д Починокдеревня

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