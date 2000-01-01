сельцо Гостомля нижняя, Кромский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Гостомля нижняя

Кромский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2315Гостомля нижняя (Зиновьево), сц. вл.при рч. Гостомке.24769386408Маслобоень 7.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Добрынская волость
643. Зиновьево (Н. Гостомль), сельцо бывшее владельческое, при речке Гостомле, дворов 145, жителей 968

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