деревня Починок, Кологривский уезд, Костромская область (на 1926) — Familio

Починок

Кологривский уезд, Костромская область (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Починок Николаевский
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кологривской уезд
6924Николаевское, д.при рч. Лавдуге.2147103437

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кологривский уезд, Кологривская волость
Николаевское д.рч. Ловдуга251167142842

Список населённых мест Костромской губернии 1926 года

НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Костромская область, Кологривский уезд, Поломская волость
Николаевский поч.поч.Б.-Горск. Княж. 1718Хозяйств: 13. Мужчин: 32. Женщин: 38. Всего: 70.12304070

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