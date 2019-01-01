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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2228Теминское (Темное), сел.при р. Исети.6621133514508Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
530. Темновское (Теминское, Темное), село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 193, жителей 1088, церковь православная, лавки, 2 тржк.: 9-ю мая и 6-го декабря.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Темновское, на р. Исети, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Темновское общество255837804Бывшие государственныеПравославныеРусские756
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37932Исетскоесело56°27'с.ш.61°32'в.д.O-41-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000336с Исетскоесело