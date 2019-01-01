село Павлодар, село Павлодар, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Павлодар

Уваровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
671Павлодар (Кривуша), с. вл.при рч. Кривуше.4326192779890Церковь православная 1. Больница. Заводов конных 8.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
С. Павлодар и Малые Алабухи33Гр. Кушелев-Безбородко196021462

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Павлодарская волость
238. Павлодар (Криуша), село бывшее владельческое, при речке Криуше, дворов 234, жителей 1643, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, шко Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Павлодарская волость
село Павлодар«Алешковское» п.-т. от.4323

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Павлодарская волость
село Павлодор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Уваровский район
65265Павлодарсело51°44'42°05'M-38-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Уваровский муниципальный район, Сельское поселение Павлодарский сельсовет
68644460101с Павлодарсело
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