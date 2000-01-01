село Гавриловское, Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Гавриловское

Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3189Гавриловское, с. каз.при колодцах.4122669411023Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Гавриловская волость
1256. Гавриловское, село бывшее государственное, дворов 445, жителей 2360, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа, богадельня

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Спасский уезд, Гавриловская волость
село Гавриловское228168014901311730796196[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Гавриловская волость
Гавриловское село8823на соединении тр. Спасск-Рязань Сп.-Касимовъ572204318763919443волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., казен. вин. лав., урядн., хлеб. и торг.

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