деревня Гребени, деревня Гребени, Пономаревская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Гребени

Пономаревская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Покровское
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1616Гребени (Покровское), село.при ключе.12163098113Р. — Церковь православная 1. Училище. Пчеловодство.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Пономаревская волость
883. Гребени (Покровское), село бывшее удельное, при озере Подворном, дворов 36, жителей 229, церковь православная, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Пономаревская волость
6Гребени, с., церковь, церковно-приходская школа, 2 бак. лав.121454195181Земледелие
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