№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название селения Положение Железная дорога, шоссе, торговая дорога Вёрст до уездного города Дворов (на 1907 год) Душ обоего пола (на 1907 год) Мужчин (на 1897 год) Женщин (на 1897 год) Обоего пола (на 1897 год) Фабрики, заводы и прочие промышленные заведения Преобладающий промысел (кроме земледелия)