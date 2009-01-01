агрогородок Несята, Кличевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Несята

Кличевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Несяты47Пависковский1465345347

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Бощевичская волость
91. Несято, село бывшее владельческое, при р Несяте, дворов 15, жителей 200, церковь православная, часовня, кожевенный завод

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Бацевичская волость
Несята, имение41141494510
Несята, село3956141494510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кличевский район, Несятский сельсовет
д Несята643

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кличевский район, Несятский сельсовет
аг. Несята248

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