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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Несяты47Пависковский1465345347
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
91. Несято, село бывшее владельческое, при р Несяте, дворов 15, жителей 200, церковь православная, часовня, кожевенный завод
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Несята, имение41141494510
Несята, село3956141494510
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Несята643
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Несята248