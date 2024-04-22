деревня Веслянка, деревня Веслянка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Веслянка

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документ. Воспоминание Хлопина Якова Васильевича, 1911 г.р, уроженца д. Веслянки Степановской волости, об участии в Великой Отечественной войне, о трудовой деятельности, Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3990Тихоновское (Веслянское), сел.при р. Ирени.9021168582655Церквей православных 2. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Степановская волость
1386. Тихановское (Веслянское), село бывшее государственное, при речках Ирени и Весненке, дворов 130, жителей 780, 2 церкви православных, школа, лавка, 2 ярмарки, 2 торжк Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Степановская волость
34) с. Тихановское или Веслянка на р. Ирени, прав. церк., церк.-прих. шк., ярм.: Тихоновск. 16 июня, 18 декабря и Михайловск. 8 ноября, распл.Тихановское общество207457573Бывшие государственныеПравославныеРусские953

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347393Веслянкадеревня57°18'00"56°42'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Ленское сельское поселение
57630434116д Веслянкадеревня
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