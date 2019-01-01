деревня Спас-Реня, деревня Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Спас-Реня

Весьегонский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2413Спасоренская пустынь, сл. каз.при устьях рр. Рени, Звани и ручье Кривуле.156883028

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Перемутская волость
847. Спасоренскан, слобода бывшая государственная, при реках Зване и Реве, дворов 5, жителей 30, 2 церкви православных

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Перемутская волость
21Спасоренская Слобода11¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Весьегонский район
282767Спас-Ренядеревня58°40'37°02'O-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Весьегонский муниципальный район, Ёгонское сельское поселение
28610404286д Спас-Ренядеревня
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