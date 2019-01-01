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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1618Золотурн, кол. нем.при рч. Подстепной.13193130777700Церковь католическая 1. Училище. Фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
991. Золотурн (Витманн), село бывшее колонистов, при озере Линевом, дворов 217, жителей 2311, церковь католическая, школа, 2 лавки, табачп. ф., 3 ветряных мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Золотурн. Пос. немцы. Католики4686—271121457018631786
Х. Зеленка Золотурнская4689Пруд29014030334
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43880Золотовкасело51°53'с.ш.47°09'в.д.M-38-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63626430126с Золотовкасело