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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1848Иловатка (Иловатный Ерик), с. каз. и удел.при ерике Иловатом.174130206861915Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1066. Иловатый Ерик, село бывшее государственное, дворов 334, жителей 2145, волостное правление (уездный город 185 в.), церковь православная, школа, 2 лавки, 2 ярмарки, б Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Иловатный-Ерик240264696617105195515510350[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Иловатка (Иловатый Ерик) Б. государ. Рус. Прав.5056Р. Иловатый Ерик515150200—67523542608
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14910Иловаткасело50°31,0' с.ш.45°53,0' в.д.M-38-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18652420101с Иловаткасело