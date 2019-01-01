село Иловатка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Иловатка

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1848Иловатка (Иловатный Ерик), с. каз. и удел.при ерике Иловатом.174130206861915Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Иловатская волость
1066. Иловатый Ерик, село бывшее государственное, дворов 334, жителей 2145, волостное правление (уездный город 185 в.), церковь православная, школа, 2 лавки, 2 ярмарки, б Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Иловатская волость
село Иловатный-Ерик240264696617105195515510350[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Иловатская волость
С. Иловатка (Иловатый Ерик) Б. государ. Рус. Прав.5056Р. Иловатый Ерик51515020067523542608

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
14910Иловаткасело50°31,0' с.ш.45°53,0' в.д.M-38-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Иловатское сельское поселение
18652420101с Иловаткасело

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