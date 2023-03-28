слобода Подмонастырная, Мценский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Подмонастырная

Мценский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3428Подмонастырная, слоб. каз.при р. Зуше.(*)1780199210Монастырь мужской. (*) Селения, значащияся под №№ 3427 - 3433 — составляют подгородные слободы г. Мценска.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Стрелецкая волость
Подмонастырная слободаГород Мценск

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